Юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 000 гривен за нарушение карантина.

Специально для этого она изучила более 200 решений судов по всей стране.

Об этом она рассказала у себя в Facebook.

"Напомню, что статья 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей", появилась 17.03.2020 и ее целью было - внедрить ответственность в виде огромных штрафов за нарушение правил карантина, устанавливаемых центральной и местными властями. Не получилось. Суды по всей Украине массово и единогласно посылают полицию изучать закон, учиться собирать и оформлять доказательства", - говорится в сообщении.

Так, по одному из дел, утверждает Лукаш, протокол был составлен на продавца магазина. Суд отказал правоохранителям, поскольку тот является лишь наемным работником, а не субъектом, который осуществляет торговую деятельность.

А в другом деле полиция даже не предоставила доказательства, что должностное лицо вообще там находилось.

Основными ошибками полиции, согласно одному из дел, является: отсутствие свидетелей; не вручена копия протокола; нет ИНН и паспортных данных; нет точного места совершения преступления; не уточнена квалификация правонарушения; фото/видео доказательства плохого качества; в материалах отсутствует отсылка к решению местных органов власти о запрете деятельности.

По словам Лукаш, "вишенкой на торте" стало дело, где суд отказал правоохранителям в наказании украинца, поскольку власть не обеспечила последнего средством защиты. А следовательно, никакой вины человека быть не может.

Речь идет о случае, который произошел в Черновицкой области. Там Кельменецкий районный суд закрыл административное дело против мужчины, который был в общественном месте без маски и которому грозил штраф в те же 17 тысяч.

6 апреля мужчина находился на остановке села Нагоряны без защитной маски. По мнению патрульной полиции, он нарушил требование правительства о предотвращении распространения коронавируса. По словам мужчины, у него не было средств на приобретение маски, а изготовить ее самостоятельно он не мог.

Однако Кельменецкий районный суд Черновицкой области, который рассматривал это дело 8 апреля, решил закрыть судебное разбирательство из-за отсутствия правонарушения. Представители суда утверждают, что, так как гражданин не мог купить или сделать маску, финансировать его защиту и окружающих должно было государство, местные бюджеты или другие предприятия, предусмотренные ст. 8 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Также суд сослался на отсутствие доказательств того, что задержанный мужчина обязан купить или изготовить маску или получить деньги на ее приобретение. По материалам судебного разбирательства, сейчас в Украине нет медицинских критериев о том, в каких случаях нужно и нужно ли вообще носить защитную маску или респиратор.

Скриншот: facebook.com/lukash.elena.ua

Напомним, полиция задержала мужчину, который вплавь пытался добраться до Гидропарка, ему грозит штраф в 34 тысячи грн.

Также "Страна" писала, что по состоянию на вторник, 7 апреля, полиция Киева составили 574 протокола на граждан, которые нарушили меры по сдерживанию распространения коронавируса. По первым пяти протоколам взыскали 91 800 гривен