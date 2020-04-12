10 апреля Киев попал на первую строчку рейтинга самых загрязненных городов мира. Это связано с частыми пожарами в Киевской области, которые привели к ухудшению обстановки с чистотой воздуха в украинской столице.

Об этом гласят данные рейтинга компании IQ Air.

Сообщается, что Киев обошел другие города мира с показателем загрязнения в 159 единиц по состоянию на утро пятницы, 10 апреля. Так, столица Украины оказалась в компании с Ханоем (Вьетнам) и Джакартой (Индонезия).

Скриншот: IQ Air

При этом такая ситуация в Киеве сложилась из-за облака дыма, которое образовалось в связи с частыми лестными пожарами в регионе в последнее время.

Стоит отметить, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен. Там наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Ранее мы писали, что в Киев попал воздух с цезием-137, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне.

Также "Страна" выяснила, стоит ли жителям столицы и Киевской области опасаться радиации при пожарах.