Суд в Черновицкой области создал прецедент, отказавшись признавать виновным мужчину, который без защитной маски ожидал общественный транспорт на остановке в селе Нагоряны. Таким образом судья избавил подсудимого от необходимости платить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление суда.

Известно, что вечером 6 апреля фигурант разбирательства ожидал транспорт на остановке общественного транспорта в селе Нагоряны, когда к нему подъехал патруль полиции. Правоохранители настаивают на том, что мужчина нарушил постановление Кабинета министров о предотвращении распространения коронавируса.

Известно, что 6 апреля фигурант разбирательства ожидал транспорт на общественной остановке. К нему подъехали патрульные и решили, что он нарушает постановление Кабмина о мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Однако Кельменецкий районный суд Черновицкой области, который рассматривал это дело 8 апреля, решил закрыть судебное разбирательство из-за отсутствия правонарушения. Представители суда утверждают, что, так как гражданин не мог купить или сделать маску, финансировать его защиту и окружающих должно было государство, местные бюджеты или другие предприятия, предусмотренные ст. 8 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".

Также суд сослался на отсутствие доказательств того, что задержанный мужчина обязан купить или изготовить маску или получить деньги на ее приобретение. По материалам судебного разбирательства, сейчас в Украине нет медицинских критериев о том, в каких случаях нужно и нужно ли вообще носить защитную маску или респиратор.

Для завершения дела все имеющиеся доказательства судья опроверг ст. 62 КУ о том, что при возникновении сомнений во время вынесения приговора. решение отдается в пользу подозреваемого.

Напомним, юрист и экс-министр юстиции Елена Лукаш рассказала, что украинские суды не выписали ни одного штрафа в размере 17 000 гривен за нарушение карантина. Специально для этого она изучила более 200 решений судов по всей стране.

Как сообщала "Страна", жительница Киева Александра Навроцкая сообщила, что ей грозит штраф в 34 тыс грн после того, как по дороге в аптеку она остановилась, чтобы снять на видео полицию и протестующих против застройки.