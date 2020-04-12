В ближайшее время украинцы почувствуют заметное ухудшение погодных условий. На протяжении нескольких дней в стране задержатся заморозки.

Об этом в воскресенье, 13 апреля, информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на левобережной части страны будут сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) от 0 до -5 градусов. Холодно будет и ночью 14 апреля в восточных регионах Украины - от 0 до -5 градусов.

Скриншот: ГСЧС Украины

Напомним, что спасатели уже предупреждали об ухудшении погодных условий в столице.

Ранее мы писали, что в Киеве в Вербное воскресенье осадков не ожидается, температура днем ​​будет около +13 градусов. По словам синоптика Наталки Диденко, в понедельник потеплеет до +17 градусов.