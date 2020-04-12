Вечером субботы, 11 апреля, мужчина устроил стрельбу на Броварском проспекте Киева в ходе выяснения отношений с водителем авто. Полиция быстро перехватила его авто и нашла разные виды оружия.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Вчера, около 21 часов, патрульные получили вызов о хулиганстве на Броварском проспекте. Заявитель сообщил, что водитель автомобиля Range Rover выстрелил в его сторону и повредил автомобиль заявителя. Один из автопатрулей направился к мужчине, где подтвердил заявленную информацию", - указано в сообщении.

По прибытии патрульные сразу обратили внимание на отверстие от пули в стекле правой передней двери машины заявителя. Через 5 минут после получения ориентировки другой наряд полиции задержал похожий автомобиль на мосту Патона. Водитель подтвердил наличие орудия в машине, также правоохранители заметили на сидениях нож и похожий на оптический прицел предмет.

Для дальнейшего общения с водителем была вызвана следственно-оперативная группа. Сейчас досудебное следствие продолжается.

Напомним, припаркованный автомобиль "Мерседес" представительского класса был обстрелян в центре Киева. Инцидент произошел на улице Юрия Ильенко неподалеку от станции метро "Лукьяновская".

Как сообщала "Страна", после стрельбы в Днепре, основной мишенью которой был бизнесмен Эльтон Вахидов и члены его семьи, полиция задержала пятерых причастных к инциденту. Трое из них - имеют ранения. Также за ночь проведены более 20 обысков, изъяты автомобили и оружие. Об этом стало известно во время пресс-конференции в ГУ Нацполиции Днепропетровской области.