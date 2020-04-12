По состоянию на воскресенье, 12 апреля, количество зараженных в Киеве увеличилось на 20 человек. Общее число больных составляет 416 человек.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко в Facebook.

Коронавирус был лабораторно подтвержден у пяти женщин возрастом от 49 до 60 лет, а также 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет. Среди них есть один медик.

Скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В больницу были госпитализированы четыре заболевших коронавирусом. Остальные находятся на самоизоляции.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. за сутки болезнь диагностировали у 266 человек.

Также "Страна" писала, что в субботу, 11 апреля, в Киеве было 396 зараженных коронавирусом. От болезни умерли 7 человек.