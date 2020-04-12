За последние сутки в России зафиксировано более 2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных увеличилось до 15 770 человек.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, информирует оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

По информации российского Минздрава, за прошедшие сутки было выявлено 2186 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольший прирост был зафиксирован в Москве - 1306 случаев. За столицей идут Московская область - 278 случаев, Санкт-Петербург - 69 случаев, Мурманская область - 61 случай, Нижегородская область - 42 случая, Краснодарский край - 31 случай и Красноярский край - 25 случаев.

При этом за последние сутки в России умерли 24 человека: 14 в Москве, 4 в Московской области, 2 в Чечне и по одному в Костромской области, Башкирии и Ингушетии. Всего от коронавируса в РФ умерли 130 человек.

За время эпидемии в России от Covid-19 выздоровел 1291 человек. Только за последние сутки от болезни оправились 246 человек. Всего в стране проведены более 1,2 миллиона тестов на коронавирус.

Скриншот: Стопкоронавирус.рф

Напомним, что в Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.

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