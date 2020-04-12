В ВСУ количество зараженных коронавирусом увеличилось до 18 человек
Количество зараженных коронавирусом в рядах Вооруженных сил Украины увеличилось до 18 человек. Есть один летальный случай, еще один боец выздоровел.
Об этом информирует пресс-служба Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 07.00 12 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на изоляции сейчас находится 180 человек. Из них 20 украинцев смогут выйти на службу в течение ближайших трех суток.
Скриншот: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Днем ранее мы сообщали, что тест на коронавирус показал положительный результат у 17 бойцов ВСУ. То есть прирост зараженных составил один человек.
Также "Страна" писала, что в украинской армии не хватает защиты для военных и для медиков для борьбы с инфекцией. В армии есть только три передвижных мобильных лаборатории.