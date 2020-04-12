Киевскому патрульному, который избил адвоката и его отца, объявили подозрение в превышении полномочий с применением насилия и специальных средств.

Об этом сообщило киевское отделение Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, сообщили о подозрении инспектору управления патрульной полиции в городе Киеве Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины. Патрульный подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождалось насилием и применением специальных средств", - указано в сообщении.

Известно, что 27 марта этого года патрульный начал избивать неназванного адвоката и его отца, применив специальные средства, чем нанес пострадавшим телесные повреждения. Сейчас прокуратура Киевской области проводит досудебное следствие.

ГБР объявило о подозрении патрульному, избившему адвоката и его отца. Видео: dbr.gov.ua

Если вину патрульного докажут, в соответствии с ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, ему будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Одессе патрульные задержали полицейского, который ехал с превышением скорости и к тому же в нетрезвом виде. Патрульным пришлось даже гнаться за автомобилем, чтобы задержать коллегу.

Как сообщала "Страна", трое сотрудников Главного управления Нацполиции в Закарпатской области подозреваются в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением спецсредств.