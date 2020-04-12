Украинская система здравоохранения пока позволяет оказать помощь всем зараженным коронавирусом в стране. Из 266 выявленных за последние сутки больных - 26 дети. На данный момент в Украине задействовано менее 10% количества аппаратов ИВЛ.

Об этом во время очередного брифинга рассказал главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в воскресенье, 12 апреля.

Так, по словам чиновника, из новых 266 новых случаев заболевания Covid-19, 26 подтверждены у детей. Ляшко отметил, что прирост новых случаев за сутки составил 10%, а показатель летальности в стране 3%. При этом за последние сутки госпитализированы 83 человека, из которых 9 уже подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ляшко отметил, что на данный момент для интенсивной терапии задействованы 54 аппарата ИВЛ для больных коронавирусом. При этом это количество не превышает 10% из общего числа аппаратов в Украине.

Замминистра здравоохранения также отметил, что из десяти человек, которые выздоровели за последние сутки, семеро являются медработниками. Также от болезни оправился один ребенок.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", - отметил Ляшко и добавил, что летальность от коронавируса в Украине составляет 3%. При этом У 82% умерших были сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Чиновник уверяет, что у тяжелых больных Covid-19 приводил к усложнениям, несовместимым с жизнью

Cогласно данным минздрава, из общего числа заболевших в настоящее время 54% - женщины, 75% - люди в возрасте от 30 до 69 лет.

"Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет. На данный момент госпитализировано 1100 лиц, больных коронавирусной болезнью", - рассказал Ляшко.

При этом санврач, отвечая на вопрос о дате пика эпидемии, заявил, что темпы распространения коронавируса зависят от самих украинцев. По его словам, карантин был введен для предупреждения роста количества больных Covid-19.

"Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий", - сказал главный санврач.

Кроме того замминистра рассказал и о новіх стандартах медпомощи, которые касаются проверки наличия коронавируса у умерших от пневмонии пациентов.

"В стандарты предоставления медицинской помощи внесены изменения, и у всех, кто умер от пневмонии, забирается секционный материал и передается на исследование в вирусологическую лабораторию", - сказал Ляшко и добавил, что на данный момент на предмет Covid-19 проверяются все люди с соответствующими симптомами.

"Самые критичные первые три симптома - это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание", - отметил он.

Также забирается материал от людей контактных, от людей с коронавирусной болезнью и от людей, которые путешествовали за пределы страны и имеют симптомы коронавирусной болезни. Ляшко отметил, что ПЦР-тесты проводятся людям с симптомами коронавирусной болезни, а также два раза для подтверждения выздоровления.

"Сегодня проведено более 30 тыс исследований, из них 12 тыс проведено людям, у которых есть подозрение. Остальным проводят с целью установления выздоровления или подтверждения (заболевания - Ред.)", - заключил он.

Напомним, что недавно Кабинет министров показал план выхода страны из карантина, согласно которому Украина выйдет на работу начиная в мае.

Стоит отметить, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг активного распространения коронавируса в Украине.