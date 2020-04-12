Президент США впервые в истории объявил в стране общенациональный режим масштабного бедствия из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает Fox News.

Трамп подписал декларацию о введении режима масштабного бедствия в последнем штате - Вайоминге. Таким образом президент впервые в истории страны ввел данный режим на федеральном уровне. Декларация подразумевает также дополнительное финансирование местной власти и общественных организация, чтобы они смогли противостоять пандемии.

"С заявлением Дональда Трампа для Вайоминга президент впервые за всю историю заявил, что крупная катастрофа существует сразу во всех 50 штатах. Президент продолжает отвечать на запросы каждого губернатора, чтобы защитить здоровье всех американцев", - написал заместителя спикера президента Джадда Дира в своем Twitter.

И, хотя в штате Вайоминг сейчас всего 200 случаев заражения коронавирусом, нововведение позволит подготовиться и мобилизовать ресурсы до тех пор, когда они понадобятся.

Напомним, количество больных COVID-19 во всем мире достигло 1,1 миллиона 666 человек. На данный момент умерло от болезни более 108 тысяч. Лидером по заболеваемости остаются США - там зарегистрировано почти 530 тысяч больных и 20 608 граждан не пережили вирус.

Как сообщала "Страна", цифровое отслеживание контактов во время эпидемии коронавируса может сыграть ключевую роль в борьбе с болезнью. Ряд соответствующих проектов уже начали разрабатывать в странах Евросоюза.