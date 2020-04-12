Люди, которые на момент карантина и закрытия границ оказались в неподконтрольных Украине районах Донбасса, сидят в тотальной блокаде.

Особенно это касается тех, кто там постоянно не проживает, а заехал по житейской необходимости - навестить, к примеру, родственников.

Однако после закрытия границ возникла ситуация, у которой вряд ли есть правовое основание: Украина заблокировала пропуск на подконтрольную территорию всех, у кого донецкая или луганская прописка. Не делая послаблений даже для тех, кто реально живет и работает в том же Киеве.

То есть налицо явная дискриминация - на междунарожных КПП всех украинцев пускают в страну. А на линии разграничения - нет.

Перекрыли кордоны со своей стороны и сепаратисты - причем в как в сторону России, так и Украины.

Что теперь происходит с людьми, которые там застряли и как им быть - разбиралась "Страна".

Какие запреты действуют на данный момент

16 марта командующий ООС Украины издал распоряжение, которым закрыл границы на Донбассе до 15 мая.

Вернуться на подконтрольную территорию отныне могли только те, у кого есть прописка на этой части Украины. Аналогично - въезжать в "ЛДНР" позволяли исключительно прописанным на той территории.

Говорилось, что исключения могут быть только с личного разрешения командующего ООС. И периодически его пресс-служба публиковала сообщения, как пропускает людей с теми или иными потребностями.

Правда, это были единичные случаи. В целом же правозащитники критиковали решение властей. Во-первых, исключение не сделали, к примеру, для переселенцев по предъявлении справки о регистрации на подконрольной территории. Ведь многие снимают там квартиры и работают. И долгое отсутствие может вызвать у людей серьезные проблемы.

Также многие пенсионеры имеют справку переселенца и получают пенсию на подконтрольной территории. Этой возможности их также лишили.

Кроме того, не урегулировали ситуацию для следующих через границу смешанных семей, где муж зарегистрирован, к примеру, в Киеве, а жена - в Донецке.

А в ночь на 22 марта Украина полностью перекрыла границу вообще для всех, кроме сотрудников миссий и тех, у кого уважительные причины. Таковых нашлось на конец марта 120 человек - их пропустили по решению сверху. Среди оснований для пропуска через КПВВ назывались следующие:

будут пропускать лиц, которые направляются на работу и имеют справку работодателя, подтверждающую эту цель.

смерть близких родственников и членов семьи, другие критические жизненные обстоятельства при наличии подтверждающих документов.

разрешен проезд тем, кто имеет недвижимость на территории Донецкой и Луганской областей.

для лечения в особо тяжелых случаях, беременным женщинам и лицам, которые их сопровождают.

работникам предприятий критической инфраструктуры

Чтобы обосновать право на проезд, можно обратиться в колл-центр ООС.

А вот информация о том, что вывоз людей осуществляет ОБСЕ в Миссии опровергли.

Полное закрытие границ было принято Украиной поти синхронно с сепаратистами. 21 марта "ДНР", а 23 марта "ЛНР" перекрыли КПП на линии разраничения для всех без исключений, на въезд и на выезд. А 27 марта - закрыли выезд из "республики" и в сторону России, сделав исключение для ее граждан, прописанных в РФ.

И это несмотря на то, что Россия позволила въезд людям, прописанным в "ДНР" и "ЛНР".

Чуть либеральнее режим между "ЛНР" и "ДНР". Там выпускают и впускают по принципу прописки - по той же схеме, что ввела и Украина. Также некоторые послабления ввели в Луганске: там согласились по согласованным с Украиной спискам выпускать людей с пропиской на подконтрольной территории.

При этом для России делалось одно исключение: туда выпускали людей, едущих получать российский паспорт по упрощенной программе. Но с 13 апреля и этот канал закрывается.

"Сообщаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 13 апреля временно приостанавливается выезд граждан ДНР в Российскую Федерацию за получением российских паспортов. При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются", - заявили в администрации "главы ДНР" Дениса Пушилина.

То есть владельцы украинских паспортов теперь вообще не могут покинуть неподконтрольную территорию. Невзирая на любые уважительные причины.

Вот, как эта ситуация выглядит в конкретном человеческом приближении.

"В Киеве у меня осталась жена и сын"

Читатель "Страны" прислал в редакцию сообщение о том, как он застрял на неподконтрольной территории.

"Приехал в марте на похороны мамы в Донецк. Обратно уехать уже не смог из-за карантина. Не пустила обратно Украина, так как донецкая прописка. Хотя пропуск на сайте СБУ оформлен и в Киеве официально работаю с 2015 года, что можно легко проследить.

Развернули всех, у кого была донецкая прописка. Но теперь и "ДНР" наглухо закрыли блок-посты, не выпускают никого и не впускают. Я такой не один. Многим людям нужно вернуться в ОРДЛО, многим вернуться на подконтрольную территорию. Есть совсем критичные ситуации. Есть уже много групп в чатах по этой теме.

В Киеве у меня осталась жена и несовершеннолетний сын. Я уже здесь месяц и еще неизвестно сколько буду. Слава Богу, мне есть где жить и наладил удалённую работу. Но люди хотят как-то решить проблему. Пишут письма Президенту, Денисовой, в МинТОТ, обрывают приемную Пушилина.

В ОБСЕ вроде как собирают данные о таких людях и хотят договориться и с одной и с другой стороной о зеленом коридоре. Но обратной связи нет, это все неточно. Народ уже хочет придать это все огласке в СМИ, привлечь внимание к проблеме. Украина якобы свозит своих граждан со всех уголков мира, а те, кто по ту сторону линии разграничения просто забыты. Про обмен пленными договорились, может как-то и про нас договорятся? Или до осени тут жить? Многие без денег, жилья и семей зависли на неопределенный срок", - пишет читатель.

Отказывают и штаб ООС, и "ДНР"

В пабликах, где обсуждают передвижение между границами, тоже призывают жаловаться во все инстанции.

"Ещё вариант для оставшихся как с той так и с другой стороны - обьединяйтесь друг с другом, снимайте трогательные ролики как вам тяжёло, нечего есть и т. д., рассылайте их везде куда можно, Зеленскому, Пушилину, ОБСЕ, Красный крест", - советует пользователь Виктория Мальцева.

Другие жители говорят, что выбить в Донецке разрешение на выезд нереально.

"У командования ООС получить разрешение легче. В "ДНР" без вариантов. Пробовали все способы, гоняют с одного здания в другое, никаких контактов, не знают ничего сами", - пишет пользователь в одном из пабликов.

Впрочем, не лучше ситуация и с обращениями в штаб ООС.

"Пробовали писали письмо на почту callcenter-os@ukr.net. Отказали. Несмотря на то что в Украине живут жена и дочь, а муж застрял там", - утверждает пользователь Анна Пятина.

Другая девушка из Донецка пишет, что у нее на подконтрольной территории остались муж и сын, и она готова заплатить за выезд.