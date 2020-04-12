Сегодня верующие празднуют Вербное воскресенье и по этому случаю в Трапезном храме Киево-Печерской лавры проходит богослужение. Однако в этом году церемония проходит в необычных условиях - из-за карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, веряне смогут присутствовать на службе исключительно онлайн.

Так, богослужение началось в 09:00 и транслируется на официальном YouTube канале храма.

История Вербного воскресенья описывается в Евангелие. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим. Накануне, в городе Вифании, он воскресил мужчину по имени Лазарь.

Жители Иерусалима, узнав об этом, встречали Господа, расстилая на его пути пальмовые ветки в знак почтения и уважения. В результате это ветви стали символом данного праздника. В нашем климате пальмы не растут, поэтому еще на Руси их заменили ветками вербы, которая, напротив, распространена широко.

Видео: YouTube/ ЛАВРА. ПУТЬ СПАСЕНИЯ

Ранее мы писали о планах Киево-Печерской лавры транслировать и Пасхальное богослужение 19 апреля онлайн.

Напомним, что недавно в этом храме было выявлено 26 зараженных коронавирусом.