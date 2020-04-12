Украинское правительство предложило Верховной Раде новый вариант изменений в государственный бюджет на этот год. Документ предусматривает сокращение доходов почти на 120 миллиардов гривен.

Так, проект документа предлагает сократить доходы бюджета с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен, хотя предыдущий проект изменений предусматривал сокращение до 972,6 млрд гривен.

Кроме того, рекомендуется увеличить расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. До этого правительство рекомендовало увеличить показатель до 1,263 трлн гривен.

Предельный дефицит государственного бюджета также рекомендуют увеличить: с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд грн - в три раза. Образовавшийся дефицит хотят покрыть за счет заимствований.

Также предложенный проект изменений предлагает создать специальный Фонд борьбы с коронавирусом. Из него будут финансироваться противоэпидемиологические меры, доплаты к зарплатам медиков и других работников, которые задействованы в борьбе с пандемией.

Оттуда же будут брать средства для денежной помощи пенсионерам и семьям медиков, которые погибли от коронавируса.

Зарплату чиновников на период карантина предлагают урезать до 10 "минималок".

Согласно проекту бюджета, Министерство финансов получит 64,7 млрд гривен на создание фонда по борьбе с Covid-19, три миллиарда резервного фонда и еще 3,3 миллиарда для обслуживания государственного долга.

Министерству социальной политики предлагается выделить 29,7 млрд гривен в виде субвенций Пенсионному фонду. Программу субсидий сократят на 8,2 млрд грн, а различные виды помощи сделают меньше не 1,3 млрд гривен.

Министерству здравоохранения выделят 15,8 млрд гривен на реализацию программы гарантий медобслуживания населения. Около 920 млн будет выделена на новую программу ведомства по развитию системы экстренной медицинской помощи.

Для министерства внутренних дел выделят дополнительно 195 млн гривен, которые пойдут на обеспечение функций и задач пограничников.

Судебная система получит около миллиарда гривен. А на реструктуризацию угольной промышленности выделят 1,6 млрд гривен.

Ранее мы писали, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал проект изменений в бюджет страны, добавив туда несколько новых изменений. Среди них сокращение фонда на борьбу с коронавирусом и выделение 15 млн на парк на Борщаговке.

Также "Страна" публиковала таблицу изменений после того, как правительство заново переписало госбюджет-2020.