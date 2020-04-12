Первые два случая коронавируса, зафиксированные в Николаевской области, были занесены в официальную статистику Минздрава по заболевшим Covid-19 в Украине.

Об этом гласят данные ведомства, опубликованные утром в воскресенье, 12 апреля.

Стоит отметить, что о двоих заболевших Covid-19 в Николаевской области стало известно еще вчера, однако данные о новых инфицированных украинский Минздрав получил непосредственно перед брифингом главного санврача и замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, потому они и не были включены в официальную статистику от 11 апреля.

Ранее мы писали, что зараженные из села в Вознесенском районе Николаевской области были госпитализированы в областную инфекционную больницу и сейчас находятся в реанимации. Их состояние - между средним и тяжелым.

Напомним, что до 11 апреля Николаевская область была единственной в Украине, где не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Минздрав даже назвал отсутствие больных в этом регионе "феноменом".

В свою очередь сотрудники СБУ заявили, что медики Николаевской области ранее неправильно осуществили забор анализов у пациентов, поэтому долгое время в этом регионе не было выявлено ни одного случая Covid-19.