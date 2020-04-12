Из-за активной жизни и частых встреч жительницы Кривого Рога, врачам пришлось изолировать около ста контактировавших с ней человек.

Об этом сообщает Криворожский горсовет, передает "Радио Свобода".

Так, поместить на обсервацию пришлось врачей и пациентов, которые контактировали с ней до постановки диагноза, сотрудников больной с работы, ее семью и друзей.

Как сообщили представители города, изначально женщину отправили в больницу №3 с признаками простуды 6 апреля, и только 10 апреля у врачей появились результаты теста на коронавирус. Пациентку перевели в инфекционную больницу, а также пришлось изолировать всех, с кем она контактировала.

Из персонала и лечащихся больницы, где до последнего момента находилась жительница Кривого Рога, у двоих тесты на коронавирус показали положительный результат и еще у двоих слабо просматривается реакция.

Напомним, количество больных COVID-19 во всем мире достигло 1,1 миллиона 666 человек. На данный момент умерло от болезни более 108 тысяч.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. Таким образом, за последние сутки прирост больных составил 266 пациентов, 10 человек умерли, четыре человека выздоровело.