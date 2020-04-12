Количество больных COVID-19 во всем мире достигло 1,1 миллиона 666 человек. На данный момент умерло от болезни более 108 тысяч.

Об этом сообщает американский университет Джона Хропкинса.

По состоянию на утро воскресенья в мире от коронавируса умерло 108 тыс. 867

Лидером по заболеваемости остаются США - там зарегистрировано почти 530 тысяч больных и 20 608 граждан не пережили вирус.

В Испании количество заболевших достигло 163 27 при 16 606 умерших, в Италии - 152 271, а скончалось от коронавируса 19 467 человек. Во Франции показатели не намного лучше - там болеет 130 730 человек и умерло 13 381. В Германии - 125 462 болеет, а 2 871 скончалось. В Британии на данный момент 79 885 заболевших, умерло - 9 892 граждан, в Иране - 70 29 против 4 357 умерших. В Турции на данный момент заболело 52 167, скончалось - 1 101, в Бельгии - 28 018 и 3 346 умерло. В Швейцарии показатели колеблются на отметке в 25 107 больных и 1 36 умерших. В Нидерландах - 24 571 зараженных и 2 653 не пережило вирус, в Канаде больных 23 316 при 654 умерших, а в Бразилии насчитали 20 962 больных и 1 140 человек, которые не смогли справиться с коронавирусом.

За последние сутки на территории Китая от болезни не умер ни один пациент, однако было зафиксировано 99 новых заражений. Из них только два случая - внутри страны, остальные завезены из-за границы, утверждает Минздрав КНР на своем официальном сайте.

Еще около 20 тысяч больных зафиксировано в 200 странах и регионах мира.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. Таким образом, за последние сутки прирост больных составил 266 пациентов, 10 человек умерли, четыре человека выздоровело.

Как сообщала "Страна", Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев. Сейчас в стране больше 20 тысяч погибших от коронавируса.