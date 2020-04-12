Власти Израиля распорядились полностью закрыть страну на въезд. Такая ограничительная мера введена несмотря на недавнюю информацию о том, что правительство планирует ослабить карантин после Песаха.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, информирует издание The Times of Israel.

Cообщается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение закрыть страну до тех пор, пока ранее прибывшие в страну пассажиры не будут помещены в обсерацию в специально отведенных под это отелях.

Стоит отметить, что новые ограничения вступили в силу после того, как около 70 пассажиров United Airlines, которые прилетели в Израиль из Нью-Йорка, не заполнили документы для помещения на карантин и отказались проходить проверку температуры тела. Сразу же по прибытию в аэропорт Бен-Гурион они разъехались по домам на такси.

Напомним, что по словам израильских ученых, процесс разработки вакцины от коронавируса нового типа находится на финальном этапе.

Ранее мы писали, что израильские власти предостерегли хасидов от поездки в Умань на Песах. К этим договоренностям также присоединились мэр Умани Александр Цебрий, главный раввин Украины Моше Азман и лидер еврейской общины города Яков Джан.