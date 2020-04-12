Цифровое отслеживание контактов во время эпидемии коронавируса может сыграть ключевую роль в борьбе с болезнью. Ряд соответствующих проектов уже начали разрабатывать в странах Евросоюза.

Слова ученых приводит BBC.

"… распространение вируса происходит слишком быстро, чтобы его можно было сдержать с помощью ручного отслеживания контактов, но можно было бы контролировать, если бы этот процесс был быстрее, эффективнее и происходил в масштабе. Приложение для отслеживания контактов, которое создает память о близких контактах и немедленно уведомляет их о положительных случаях заболевания, может обеспечить контроль эпидемии, если его использует достаточное количество людей", - говорится в сообщении.

По оценкам ученых, для эффективной работы приложения будет достаточно, чтобы его установили 60% жителей страны.

При этом проект поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, использование приложения для отслеживания потенциальных зараженных будет "эффективным и добровольным".

В то же время бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал, что слежка за людьми сможет вестись даже после того, как пандемия будет повержена.

"Пять лет спустя, когда коронавирус пройдет, эти данные останутся доступны, и те станут искать в них новую информацию", - уточнил он.

На территории России запустили специальную карту Pandemic Big Brother, которая следил за нарушением цифровых прав, связанных с коронавирусом. Сам ресурс доступен на нескольких языках: русском, английском, французском и немецком.

При этом аналогичные проекты уже работают в Тайване и Сингапуре. В первом к студенту отправили патруль полиции после того, как его телефон разрядился и перестал передавать сигналы о месте пребывания. А поскольку парень спал, то не мог поставить его на зарядку.

"В 8:15 утра я не ожидал звонка в дверь двух полицейских - я спал", - сказал студент Михо.

Вице-президент Тайваня является эпидемиологом, поэтому они начали следить за коронавирусом еще в декабре, создав для своих граждан специальный "электронный забор", который используют для слежки: они получают специальное уведомление, если прибывших из-за границы человек не подает сигналов уже 15 минут.

За время, пока парень спал, к нему пытались дозвониться из четырех разных органов власти. А когда сделать этого не получилось, к его дому отправили наряд полиции.

Фото: bbc.com

А в Сингапуре приложение TraceTogether, которое следит за пользователем через Bluetooth-соединение, вообще заменило изоляцию. Оно следит лишь за близкими контактами: если человек встретился с кем-то и разговор длился более двух часов, данные об этом сохранятся в приложении. Если у владельца телефона обнаружат признаки коронавируса, власти оповестят об этом всех, кто контактировал с этим человеком за последние 14 дней.

Фото: bbc.com

Власти Китая пошли по другому пути – они создали специальную систему Health Check. Она генерирует специальные QR-коды, которые в зависимости от ситуации, горят разными цветами: зеленым (свобода передвижении), оранжевым (семь дней карантина) или красный (14 дней карантина).

Человек с зеленым QR-кодом может свободно передвигаться и использовать общественный транспорт.

В Индии власти решили подойти к ситуации еще более радикально: помимо необходимой информации, которую советуют собирать эпидемиологи и ученые, власти требуют предоставлять им даже список звонков, который был совершен человеком.

Похожая ситуация и в Южной Корее – власти решили агрессивно бороться с коронавирусом и потребовали от мобильных операторов предоставлять им данные GPS,. Также они могут смотреть записи с камер наблюдения и получать данные о банковских операциях.

Напомним, профессор и вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт сообщила, что вакцина от коронавируса Covid-19 может появиться уже в сентябре этого года.

Также "Страна" писала, ученые из Кембриджа проанализировали около тысячи полных вирусных геномов SARS-CoV-2 и выяснили, как он распространялся по миру, а также что существует три его типа.