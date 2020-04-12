По состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. Таким образом, за последние сутки прирост больных составил 266 пациентов, 10 человек умерли, четыре человека выздоровело.

Об этом в воскресенье, 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Инфографика: Минздрав Украины

Так, общее количество подтвержденных случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:

Винницкая область - 174 случая

Волынская область - 71 случай

Днепропетровская область - 58 случаев

Донецкая область - 11 случаев

Житомирская область - 74 случая

Закарпатская область - 82 случая

Запорожская область - 83 случая

Ивано-Франковская область - 291 случая

Кировоградская область - 118 случаев

Киев - 416 случаев

Киевская область - 159 случаев

Львовская область - 111 случаев

Луганская область - 3 случая

Николаевская область - 2 случая (первые случаи в регионе, внесенные в статистику)

Одесская область - 63 случая

Полтавская область - 25 случаев

Ровенская область - 119 случаев

Сумская область - 73 случая

Тернопольская область - 243 случая

Харьковская область - 11 случаев

Херсонская область - 31 случай

Хмельницкая область - 19 случаев

Черновицкая область - 432 случая

Черкасская область - 99 случаев

Черниговская область - 9 случаев

Стоит отметить, что вчера число подтвержденных случаев Covid-19 составило 2 511 человек.

Напомним, что недавно Кабинет министров показал план выхода страны из карантина, согласно которому Украина выйдет на работу начиная в мае.