На утро 12 апреля в Украине уже 2777 зараженных коронавирусом. За сутки 10 смертей
По состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. Таким образом, за последние сутки прирост больных составил 266 пациентов, 10 человек умерли, четыре человека выздоровело.
Об этом в воскресенье, 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Инфографика: Минздрав Украины
Так, общее количество подтвержденных случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 174 случая
- Волынская область - 71 случай
- Днепропетровская область - 58 случаев
- Донецкая область - 11 случаев
- Житомирская область - 74 случая
- Закарпатская область - 82 случая
- Запорожская область - 83 случая
- Ивано-Франковская область - 291 случая
- Кировоградская область - 118 случаев
- Киев - 416 случаев
- Киевская область - 159 случаев
- Львовская область - 111 случаев
- Луганская область - 3 случая
- Николаевская область - 2 случая (первые случаи в регионе, внесенные в статистику)
- Одесская область - 63 случая
- Полтавская область - 25 случаев
- Ровенская область - 119 случаев
- Сумская область - 73 случая
- Тернопольская область - 243 случая
- Харьковская область - 11 случаев
- Херсонская область - 31 случай
- Хмельницкая область - 19 случаев
- Черновицкая область - 432 случая
- Черкасская область - 99 случаев
- Черниговская область - 9 случаев
Стоит отметить, что вчера число подтвержденных случаев Covid-19 составило 2 511 человек.
Напомним, что недавно Кабинет министров показал план выхода страны из карантина, согласно которому Украина выйдет на работу начиная в мае.