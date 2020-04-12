Количество подтвержденных случаев Covid-19 в воскресенье 12 апреля. Фото: Страна

По состоянию на утро 12 апреля в Украине 2777 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, выздоровели 83 человек, 89 умерли. Таким образом, за последние сутки прирост больных составил 266 пациентов, 10 человек умерли, четыре человека выздоровело.

Об этом в воскресенье, 12 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Инфографика: Минздрав Украины

Инфографика: Минздрав Украины

Так, общее количество подтвержденных случаев коронавируса распределилось по регионам следующим образом:

  • Винницкая область - 174 случая
  • Волынская область - 71 случай
  • Днепропетровская область - 58 случаев
  • Донецкая область - 11 случаев
  • Житомирская область - 74 случая
  • Закарпатская область - 82 случая
  • Запорожская область - 83 случая
  • Ивано-Франковская область - 291 случая
  • Кировоградская область - 118 случаев
  • Киев - 416 случаев
  • Киевская область - 159 случаев
  • Львовская область - 111 случаев
  • Луганская область - 3 случая
  • Николаевская область - 2 случая (первые случаи в регионе, внесенные в статистику)
  • Одесская область - 63 случая
  • Полтавская область - 25 случаев
  • Ровенская область - 119 случаев
  • Сумская область - 73 случая
  • Тернопольская область - 243 случая
  • Харьковская область - 11 случаев
  • Херсонская область - 31 случай
  • Хмельницкая область - 19 случаев
  • Черновицкая область - 432 случая
  • Черкасская область - 99 случаев
  • Черниговская область - 9 случаев

Стоит отметить, что вчера число подтвержденных случаев Covid-19 составило 2 511 человек.

Напомним, что недавно Кабинет министров показал план выхода страны из карантина, согласно которому Украина выйдет на работу начиная в мае.

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