За последние сутки, 12 апреля, на Донбассе позиции украинских военных были обстреляны 8 раз. Ранения получили трое бойцов.

Об этом говорится в сводке Операции объединенных сил в Facebook.

Так, на протяжении суток противник открывал огонь по позициям ВСУ, используя артиллерийскую систему 122 мм, минометы, гранатометы, а также пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано три нарушения тишины. Огонь велся из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В частности, стрельба велась неподалеку от Славного, Широкиного и Песков.

А в зоне ответственности группировки "Север" было зафиксировано пять обстрелов. Стрельба велась возле населенного пункта Голубовское и Новотошковское при помощи артиллерийский снарядов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В результате стрельбы, трое украинских бойцов получили ранения.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, в субботу, 11 апреля, в Новозвановке Луганской области произошел бой. В результате был ранен один украинский военный. Он был эвакуирован в военно-медицинское учреждение и получил надлежащую медицинскую помощь.

Как сообщала "Страна", днями ранее на Донбассе под обстрелом противника погиб украинский военный.