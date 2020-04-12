Главные новости о коронавирусе за 12 апреля. Фото
Главные новости о коронавирусе за 12 апреля. Фото "Страны"

Коронавирус продолжает занимать первые строчки главных новостей. Сегодня в карантин в Украине для многих стал особенно жестким: во многих областях людям рекомендовали не выходить из дома и закрыли даже продуктовые магазины.

Связано это с Вербным воскресеньем у православных и Пасхой у христиан западного обряда - греко-католиков и протестантов. 

Обычно в эти дни верующие массово посещают храмы. Поэтому карантинные меры были усилены, чтобы предупредить скопления людей и усиление эпидемии. 

Пока же в стране по состоянию на сегодня 2777 заболевших. А показатель выздоровлений превысил число умерших - 89 против 83. Случилось это, кстати, после материала "Страны", в котором мы удивлялись, почему в Украине больше умирает, чем излечивается, хотя в мире наоборот.

В США вчера количество умерших впервые превысило такой же показатель в Италии.   

Мы следим за ситуацией по коронавирусу 12 апреля. Хроника вчерашнего дня - здесь.

Карта коронавируса на 12 апреля

карта коронавируса 12 апреля онлайн

10:12  МОЗ будет разбираться, почему в Ивано-Франковской области больше всего смертей, хотя заболевших - меньше, чем Черновцах и Киеве. 

09:45  Как видно по карте, 12 апреля впервые официально зафиксирован covid-19 в Николаевской области - два случая. 

09:44  А это пятерка областей, где больше всего излеченных:

  1. Черновицкая - 21 случай
  2. Ивано-Франковская - 12 
  3. Запорожская - 10
  4. Киевская - 9
  5. Винницкая - 8 

09:41  Топ-5 самых заболевших областей выглядит так:

  1. Черновицкая область - 432 случая
  2. Киев - 416
  3. Ивано-Франковская область - 291
  4. Тернопольская - 243
  5. Винницкая область - 174 

09:35  85,5% умерших от коронавируса в Украине - люди старше 50 лет. 

09:32  Брифинг МОЗ о коронавирусе.

09:26  Как развлекается премьер Японии Синдзо Абэ на самоизоляции.

09:21  В Кремле заявили, что парад к 75-летию Победы состоится в любом случае. 

09:19  Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США. 

09:10  Как рассказывают читатели "Страны" из Бельгии, с 15 апреля правительство обещает ослабления карантина. "Люди уже выезжают кататься на велосипедах, открываются магазины, но отели-бары-рестораны пока под вопросом". 

Собеседница "Страны" работает на крупном предприятии - люди там уже выходят на работу. При этом льготы пока никто не отменяет: пособия и кредитные каникулы для всех будут действовать заявленные ранее полгода. 

09:03  В Киево-Печерской лавре проходит онлайн-литургия на Вербное воскресенье - или вход Господень в Иерусалим. Прихожане смогут смотреть только в интернете или по ТВ.

08:54  Ситуация на вчера в Киеве. 

сколько заболевших в Киеве 11 апреля

08:45  Так выглядит онлайн-карта коронавируса на 11 апреля. Сегодня сюда добавится Николаевская область. Там впервые зафиксировали коронавирус. 

карта коронавируса 11 апреля

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