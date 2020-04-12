Коронавирус продолжает занимать первые строчки главных новостей. Сегодня в карантин в Украине для многих стал особенно жестким: во многих областях людям рекомендовали не выходить из дома и закрыли даже продуктовые магазины.

Связано это с Вербным воскресеньем у православных и Пасхой у христиан западного обряда - греко-католиков и протестантов.

Обычно в эти дни верующие массово посещают храмы. Поэтому карантинные меры были усилены, чтобы предупредить скопления людей и усиление эпидемии.

Пока же в стране по состоянию на сегодня 2777 заболевших. А показатель выздоровлений превысил число умерших - 89 против 83. Случилось это, кстати, после материала "Страны", в котором мы удивлялись, почему в Украине больше умирает, чем излечивается, хотя в мире наоборот.

В США вчера количество умерших впервые превысило такой же показатель в Италии.

Мы следим за ситуацией по коронавирусу 12 апреля. Хроника вчерашнего дня - здесь.

Карта коронавируса на 12 апреля

10:12 МОЗ будет разбираться, почему в Ивано-Франковской области больше всего смертей, хотя заболевших - меньше, чем Черновцах и Киеве.

09:45 Как видно по карте, 12 апреля впервые официально зафиксирован covid-19 в Николаевской области - два случая.

09:44 А это пятерка областей, где больше всего излеченных:

Черновицкая - 21 случай Ивано-Франковская - 12 Запорожская - 10 Киевская - 9 Винницкая - 8

09:41 Топ-5 самых заболевших областей выглядит так:

Черновицкая область - 432 случая Киев - 416 Ивано-Франковская область - 291 Тернопольская - 243 Винницкая область - 174

09:35 85,5% умерших от коронавируса в Украине - люди старше 50 лет.

09:32 Брифинг МОЗ о коронавирусе.

09:26 Как развлекается премьер Японии Синдзо Абэ на самоизоляции.

09:21 В Кремле заявили, что парад к 75-летию Победы состоится в любом случае.

09:19 Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия во всех штатах США.

09:10 Как рассказывают читатели "Страны" из Бельгии, с 15 апреля правительство обещает ослабления карантина. "Люди уже выезжают кататься на велосипедах, открываются магазины, но отели-бары-рестораны пока под вопросом".

Собеседница "Страны" работает на крупном предприятии - люди там уже выходят на работу. При этом льготы пока никто не отменяет: пособия и кредитные каникулы для всех будут действовать заявленные ранее полгода.

09:03 В Киево-Печерской лавре проходит онлайн-литургия на Вербное воскресенье - или вход Господень в Иерусалим. Прихожане смогут смотреть только в интернете или по ТВ.

08:54 Ситуация на вчера в Киеве.

08:45 Так выглядит онлайн-карта коронавируса на 11 апреля. Сегодня сюда добавится Николаевская область. Там впервые зафиксировали коронавирус.