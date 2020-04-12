Медицинский персонал в России, который был задействован в борьбе с распространением коронавируса, предоставят бесплатное проживание в 20 московских гостиницах, включая люксовые пятизвездочные Marriott "Гранд Отель", "Тверская", Sheraton Palace, Crowne Plaza.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, передают "Ведомости".

Так, все предложенные отели расположены в шаговой доступности от больниц и мест обсервации. При этом медиков обеспечат всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая до услуг прачечных.

Уточняется, что среди отелей, в которые будут селить медиков, есть следующие:

Marriott "Гранд Отель"

"Тверская"

"Националь"

Sheraton Palace

Hilton Moscow Leningradskaya

Radisson Blu "Олимпийский

"Смоленская"

"Тульская"

"Олимпик"

Amtel Properties (Holiday Inn "Селигерская")

Сosmos Group

ЦМТ (Crowne Plaza Moscow World Trade Centre)

Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. Жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.

Также "Страна" писала, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.