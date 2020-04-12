В Москве бесплатно расселят по 5-звездочным отелям врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом
Медицинский персонал в России, который был задействован в борьбе с распространением коронавируса, предоставят бесплатное проживание в 20 московских гостиницах, включая люксовые пятизвездочные Marriott "Гранд Отель", "Тверская", Sheraton Palace, Crowne Plaza.
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, передают "Ведомости".
Так, все предложенные отели расположены в шаговой доступности от больниц и мест обсервации. При этом медиков обеспечат всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая до услуг прачечных.
Уточняется, что среди отелей, в которые будут селить медиков, есть следующие:
- Marriott "Гранд Отель"
- "Тверская"
- "Националь"
- Sheraton Palace
- Hilton Moscow Leningradskaya
- Radisson Blu "Олимпийский
- "Смоленская"
- "Тульская"
- "Олимпик"
- Amtel Properties (Holiday Inn "Селигерская")
- Сosmos Group
- ЦМТ (Crowne Plaza Moscow World Trade Centre)
Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. Жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.
Также "Страна" писала, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.