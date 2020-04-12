Коронавирус в России. Фото: Pixabay

Медицинский персонал в России, который был задействован в борьбе с распространением коронавируса, предоставят бесплатное проживание в 20 московских гостиницах, включая люксовые пятизвездочные Marriott "Гранд Отель", "Тверская", Sheraton Palace, Crowne Plaza.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, передают "Ведомости".

Так, все предложенные отели расположены в шаговой доступности от больниц и мест обсервации. При этом медиков обеспечат всем необходимым, начиная от продуктов питания и заканчивая до услуг прачечных.

Уточняется, что среди отелей, в которые будут селить медиков, есть следующие:

  • Marriott "Гранд Отель"
  • "Тверская"
  • "Националь"
  • Sheraton Palace
  • Hilton Moscow Leningradskaya
  • Radisson Blu "Олимпийский
  • "Смоленская"
  • "Тульская"
  • "Олимпик"
  •  Amtel Properties (Holiday Inn "Селигерская")
  • Сosmos Group
  • ЦМТ (Crowne Plaza Moscow World Trade Centre)

Ранее мы писали, что в Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса. Жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта. 

Также "Страна" писала, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.