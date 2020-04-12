В Украине большинство погибших из-за Covid-19 - женщины. По статистике Минздрава на мужчин приходится 43,8% летальных случаев. При этом на каждые 100 тысяч населения страны коронавирусом заражаются шесть человек.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга по ситуации с эпидемией коронавируса.

"В структуре умерших у нас преобладают женщины - 56,2%, а также лица старше 50 лет. На их долю приходится 86,3% всех летальных случаев. Почти все умершие - 80% - имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких", - заявил чиновник.

Он также добавил, что по последним данным, показатель заболеваемости Covid-19 в стране составляет 6 на 100 тысяч, а летальность в Украине является средней по сравнению с остальным миром.

"Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100 000 населения составляет 6,0. Показатель летальности в настоящее время составляет 2,9%, что является средним, по сравнению с глобальной картиной, поскольку в целом колеблется диапазон летальности, сегодня составляет от 2% до 12%", - сказал Ляшко.

Напомним, что в Украине 11 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса выросло до 2 511. За сутки зарегистрировали 308 новых пациентов.

Ранее мы писали, что Ляшко советует украинцам бросить курить, чтобы легче переносить коронавирусную болезнь.