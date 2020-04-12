Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня посетил с рабочей поездкой Донецкую область, заявил об отсутствии подтвержденных методом ПЦР-тестирования случаев коронавируса среди украинских военных в зоне ООС.

Об этом Зеленский написал в субботу, 11 апреля, на своей странице в Facebook.

Глава украинского государства отметил, что в субботу у него состоялась первая рабочая поездка за несколько недель. Это обусловлено режимом карантина, который был введен в стране в рамках борьбы с коронавирусом. Зеленский отметил, что он хотел встретиться с украинскими военными на Донбассе, "которые и в будни, и в праздник, и во время карантина - всегда на страже нашей безопасности".

"Сейчас наши военные живут в так называемом красном режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру. Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь", - написал президент.

Также Зеленский добавил, что в той части, куда он сегодня наведался с визитом, есть своя мобильная ПЦР-лаблоратория, передвижной рентген-комплекс и даже мобильный стоматологический кабинет. Рассказал президент и о количестве случаев коронавируса в зоне вооруженного конфликта на Донбассе.

В зоне проведения ООС не было еще ни одного положительного ПЦР-теста на коронавирус", - отметил Зеленский и пожелал, чтобы коронавирус обошел украинских военных.

Глава государства также описал свои ощущения от увиденного по пути в Богдановку, где в полях он стал свидетелем облака дыма.

"И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрела нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности. Мы все с вами выдержим и победим. Обязательно - вместе", - заверил Зеленский.

Скриншот: Владимир Зеленский в Фейсбук

Напомним, что в субботу тест на коронавирус показал положительный результат у еще семи военнослужащих ВСУ. Таким образом, количество бойцов с коронавирусной болезнью увеличилось с 10 до 17.

Ранее мы писали, что в украинской армии не хватает защиты для военных и медиков для борьбы с инфекцией. Также в армии есть только три передвижных мобильных лаборатории.