В Вербное воскресенье, 12 апреля, погода в Украине будет переменчивой. В большинстве областей днем будет тепло, а ночью ожидаются заморозки. В стране не ожидается осадков в последнее воскресенье перед Пасхой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +13…+21 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+17 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +9…+16 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+18 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +0…+5 градуса, днем +14…+16 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что спасатели предупредили о заморозках в Киеве и области.

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