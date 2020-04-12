Королева Великобритании Елизавета II, чей сын недавно переболел коронавирусом, выступила с обращением к своим подданным по случаю Пасхи, которая отмечается там 12 апреля.

Видео обращения опубликовал телеканал BBC в субботу, 11 апреля.

Так, монарх заявила, что в это сложное время пандемии коронавируса "Пасха нам сейчас нужна как никогда". Елизавета II напомнила британцам и о традиции зажигать свечи по случаю этого большого праздника. "Кажется, что свечи умеют находить общий язык с любой культурой и людьми всех вероисповеданий и без таковых. Их зажигают на праздничных тортах и в честь семейных годовщин, когда мы с радостью собираемся вокруг источника света. Он объединяет нас", - отметила королева.

Она также заверила, что Великобритания "победит" в борьбе с пандемией коронавируса и поблагодарила людей за соблюдение правительственных правил, касающихся пребывания дома.

Стоит отметить, что это первое пасхальное обращение королевы к британцам за всю историю. Королева записала его в Винздорском дворце, где она соблюдает самоизоляцию.

Напомним, что не так давно Елизавета II уже выступала с экстренным сообщением, которое было полностью посвящено теме активного распространения коронавируса в Великобритании.

Ранее мы писали, что британский премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом и был госпитализирован, уже начал ходить по палате и общаться с врачами.