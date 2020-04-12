В Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса.

Теперь жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.

Сегодня вечером мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в городе вводится режим "цифровых пропусков", они представляют собой QR-код. Власти Подмосковья присоединятся к таким ограничительным мерам.

Московские власти отмечают, что наличие пропуска будет обязательно при любых поездках на личном и общественном транспорте. Оформить документ можно будет с 13 апреля, а с 15 числа он станет обязательным.

Также вводится запрет на въезд в Москву из регионов при отсутствии специального разрешения.

По последним данным, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом. При этом там выздоровели 1 045 человек, а умерли 106.

Напомним, что режим пропусков Собянин анонсировал в пятницу, 10 апреля.

Ранее мы писали, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.