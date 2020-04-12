В Москве и области вводится пропускной режим. Ехать без QR-кода нельзя даже на личном авто
В Москве и Подмосковье усиливаются карантинные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Теперь жителям столицы и области необходимо оформить цифровой пропуск для поездок на любом виде транспорта.
Сегодня вечером мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в городе вводится режим "цифровых пропусков", они представляют собой QR-код. Власти Подмосковья присоединятся к таким ограничительным мерам.
Московские власти отмечают, что наличие пропуска будет обязательно при любых поездках на личном и общественном транспорте. Оформить документ можно будет с 13 апреля, а с 15 числа он станет обязательным.
Также вводится запрет на въезд в Москву из регионов при отсутствии специального разрешения.
По последним данным, в России зафиксировано 13 584 случаев заражения коронавирусом. При этом там выздоровели 1 045 человек, а умерли 106.
Напомним, что режим пропусков Собянин анонсировал в пятницу, 10 апреля.
Ранее мы писали, что в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.