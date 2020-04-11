На подъезде в Броварах, где сейчас во всю пылает масштабный пожар, был задержан журналист проекта Pavlovsky News. По словам его коллег, корреспондент внезапно прервал трансляцию с места возгорания спустя 10 минут после начала. Некоторое время с ним не удавалось установить связь.

Pavlovsky News сообщает, что журналист Дмитрий Крючко отправился на место пожара из центра Киева.

"На подъезде он увидел забор, а за ним пожар. Дмитрий перелез через забор, чтобы подойти ближе, чтобы либо вызвать туда пожарных, либо позвать кого-то на помощь. Через 10 минут стрима приехали пожарные и охрана данной территории. В результате с Дмитрием связь пропала", - говорится в сообщении.

При этом редакция Pavlovsky News связалась с полицией Броваров, где им ответили, что правоохранители только выехали на место пожара и никого не задерживали. Через некоторое время в телеграм-канале проекта появилось сообщение о том, что Дмитрий Крючко все-таки отпустили, однако кто его задерживал неизвестно до сих пор.

Дмитрий Ключко рассказал "Стране" подробности происшествия: "В Facebook на форуме Броваров увидел, как местные жители постят фотографии большого пожара и поехал в эпицентр событий. Пожар я увидел на территории огражденной забором, как оказалось потом – это территория Броварской радиостанции. Я перелез через забор, понимая, что возможно нарушаю закон, но делаю это ради получения общественно важной информации. Я включил онлайн трансляцию в Facebook и начал подходить к эпицентру пожара. Через несколько минут ко мне подошли семь пожарных и начали обвинять в том, что это я сделал поджог и снимаю на видео, спустя еще несколько минут приехала служба охраны попросили выключить камеру, выкручивая пальцы сказали, что я нахожусь на режимной территории и отобрали телефон после чего удалили трансляцию. Они вызвали полицию, но через десть минут отпустили нас не став дожидаться полиции. Сейчас я возвращаюсь домой".

Скриншот: Pavlovsky News в Телеграм

Скриншот: Pavlovsky News в Телеграм

Скриншот: Pavlovsky News в Телеграм

Напомним, что сегодня вечером пользователи соцсетей сообщили о крупном возгорании травы в Броварах.

Стоит отметить, что не в первый раз журналисты этого новостного портала испытывают подобные трудности в работе. Так, недавно, возле Печерского райотдела полиции в Киеве, националисты окружили журналиста Pavlovsky News Александра Черненко и стали его оскорблять.