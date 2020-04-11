"Укрпочта" отправила по Украине уже 5 тысяч освященных пасок. Кроме того, почтовая служба получила заказы еще на более, чем 7 тысяч освященных пасхальных куличей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"5 тысяч освященных пасочек сегодня отправили по всей Украине", - написал он.

Криклий отметил, что "Укрпочта" уже приняла более 12 тысяч заказов на доставку освященных пасок.

Напомним, что в условиях карантина службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет вестись онлайн. В храмах могут находиться только священник, прислужник, дьякон и люди, помогающие служить и обеспечивать онлайн-трансляцию.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции в честь Страстной пятницы пройдет служба в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Прихожан не будет не только из-за эпидемии коронавируса, но и из-за повреждений, не устраненных в здании собора после пожара в прошлом году.