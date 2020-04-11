В Мелитополе во время аварийной посадки военного самолета МиГ-29 произошло повреждение летательного аппарата. Теперь расследованием причин инцидента займется ГБР.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует пресс-служба Госбюро расследований.

По информации детективов, 10 апреля, около 21:00, пилот воинской части ВСУ в Мелитополя во время плановой посадки самолета нарушил правила полетов. В результате этого самолет был поврежден. Также известно, что пострадавших в инциденте не было.

Фото: ГБР

В свою очередь военные рассказали, что аварийную посадку совершил истребитель МиГ-29 с бортовым номером 47 Воздушных Сил ВС Украины. Самолет входит в состав 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, базирующейся в городе Луцк.

Фото: ГБР

Сообщается, что ГБР проводит осмотр места аварийной посадки самолета, чтобы установить причины происшествия. Детективами ведомства было начато уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов, которое привело к тяжким последствиям). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Стоит отметить, что в 2014-м году этот же МиГ был вывезен из аннексированного полуострова Крым и в 2016-м году прошел ремонт на Львовском авиационном заводе, где получил новый бортовой номер 47 (синий) и передан в 204-й БрТА.

Скриншот: ГБР в Фейсбук

Напомним, что недавно Воздушные силы Украины показали видео того, как впервые за 20 лет отечественный военный самолет дозаправился в воздухе.

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