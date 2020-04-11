В Житомире женщина родила двойню - мальчика и девочку. У девочки оказался порок сердца, который нужно оперировать. Женщина отказалась и домой забрала только сына.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

У женщины уже есть двое старших детей. В этот раз она родила двойню. Оказалось, что у новорожденной девочки - порок сердца. Малышка нуждается в операции. По словам матери, у них нет на это денег.

Врачи говорили роженице, что нельзя разлучать двойняшек и что девочку можно прооперировать, к ней направляли для бесед психологов, но она отказалась от ребенка и не стала забирать ее из больницы.

Ранее "Страна" писала, что в Ивано-Франковске умерла роженица, у которой подозревали коронавирус. Ребенка удалось спасти.

Также мы рассказывали, что в Житомире родилась девочка весом более 5 кило и ростом 60 см.