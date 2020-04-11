Тест на коронавирус показал положительный результат у еще семи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, количество бойцов с коронавирусной болезнью увеличилось с 10 до 17.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует пресс-служба Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что заболевание подтверждено у двоих военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. По информации медиков, с 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого был подтвержден Covid-19

Также подтверждено заболевание у троих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим. Еще один новый случай коронавируса был обнаружен в Киевском гарнизона. Пациент с 6 апреля находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.

Представители медсил отметили, что на данный момент состояние здоровья зараженных коронавирусом военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях.

Стало известно о заражении еще одного военнослужащего Киевского гарнизона, который с 3 апреля находился в Национальном военно-медицинском клиническом центре с предварительным диагнозом "пневмония". Сегодня поступили результаты его ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние его здоровья также удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.

"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - добавили в пресс-службе.

Скриншот: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Фейсбук

Напомним, что недавно президент Украины Зеленский подписал указ о переносе весеннего призыва из-за коронавируса.

Ранее мы писали, что в украинской армии не хватает защиты для военных и для медиков для борьбы с инфекцией. Также в армии есть только три передвижных мобильных лаборатории.