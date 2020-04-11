Россиянка Зеленограда, который входит в состав Москвы, убила гражданского мужа находясь на карантине. Она ждала своих результатов на коронавирус и во время бытовой ссоры нанесла мужчине смертельные удары ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина работала продавщицей. Ей ограничили перемещение 6 апреля после контакта с инфицированным коронавирусом посетителем магазина.

На карантине она оставалась в квартире со своим гражданским мужем Бешимом Дурдыевым. Во время бытовой ссоры женщина нанесла 49-летнему мужине смертельные ножевые ранения.

Ее задержали полицейские. Правоохранители сейчас выясняют, что стало причиной конфликта. Уточняется, что после задержания женщине пришли результаты теста - коронавируса у нее не оказалось.

Скриншот: Telegram/Mash

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