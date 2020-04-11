На фоне новостей о частых пожарах в Киеве и области стало известно о еще одном крупном возгорании травы в Броварах. Бригада пожарных уже выехала на место происшествия.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует Pavlovsky News.

Сообщается, что первыми о пожаре рассказали жители Броваров в социальных сетях. При этом в местном управлении ГСЧС уже знают о возгорании травы в этом районе, туда уже направились пожарные.

Стоит отметить, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен. Там наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Ранее мы писали, что в Киев попал воздух с цезием-137, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне.

Также "Страна" выяснила, стоит ли жителям столицы и Киевской области опасаться радиации при пожарах.