В пятницу, 11 апреля, в Одесской области еще 10 человек заразились коронавирусом. Таким образом количество зараженных в области увеличилось до 63 пациентов.

Об этом сообщает председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куций.

"Друзья! Уже 63 человека в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только что мы получили от лабораторного центра Минздрава в Одессе еще 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели - 4 женщины в возрасте от 36 до 71 лет и 8-летняя девочка. И четверо мужчин - от 34 до 80 роки и трехлетний мальчик" - написал Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Диагноз подтвердился у жителей Одессы, Беляевки, Сараты, Измаила и поселка Староказачье Белгород-Днестровского района.

Ни один из них за границу не выезжал. Одна из заболевших недавно была на поминальном ужине. Там она контактировала с инфицированным человеком, вернувшимся из Польши.

Скриншот: Facebook/Максим Куций

Ранее "Страна" писала, что в Петропавловке Днепропетровской области самоизолировались 53 медика единственной больницы.

Также мы рассказывали, что в Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса в регионе. Пациентки с подтвержденным Covid-19 были госпитализированы в областную инфекционную больницу и сейчас находятся в реанимации.