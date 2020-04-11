На парковке возле строительного гипермаркета Эпицентр в Броварах под Киевом пытался угнать автомобиль заместителя главного редактора интернет-газеты "Страна" Светланы Крюковой.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался известным в криминальных кругах гражданином Грузии Дмитрием Габичавой. Он был задержан сотрудниками полиции на месте несостоявшегося угона.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила сама Крюкова.

Она рассказала, что сегодня проверяла работу торговых сетей в условиях карантина в Киеве для подготовки материала для "Страны". В том числе заехала и в гипермаркет "Эпицентр".

"Заехали на парковку. Припарковались. Зашли в гипермаркет. А через 5 минут в громкоговоритель услышали сообщение администратора с просьбой подойти владельца моего авто. Подошли. Сотрудники "Эпицентра" сообщили, что у меня только чуть не угнали машину, но они успели вычислить злоумышленника по камерам. И задержали его в тот момент, когда он уселся на сидение пассажира и что-то там копошился в бардачке. Приехали сотрудники полиции. И начали оформлять", - отметила Крюкова.

В свою очередь полицейские Броварского отделения заявили, что злоумышленник является гражданином Грузии, который неоднократно был привлечен к ответственности за мелкие кражи.

"Это довольно известный вор. Сейчас наконец-то попался на крупном деле - попытке угона или ограбления авто. Будет суд. А после, возможно, депортация в Грузию", - сообщил сотрудник Нацполиции.

Копия вида на жительство. Фото: Страна

Напомним, что недавно "Страна" публиковала фоторепортаж с закрытия тренажеров на Гидропарке в связи с карантином в Украине.

Ранее мы писали, что несмотря на запрет Кабмина, утвержденный накануне, магазины "Эпицентр" продолжают работать. В частности, не закрылся строительный супермаркет в Броварах.