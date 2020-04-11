Соединенные Штаты Америки вышли на первое место в мире по количеству погибших от коронавируса. Они обошли Италии, которая оставалась страной с самым высоким показателем летальных случаев. Сейчас в стране больше 20 тысяч погибших от коронавируса.

Об этом говорят данные сайта worldometers.info.

По данным сайта, сейчас в стране 521,714 зараженных. Их них 18,838 случаев подтвердились за сегодня. Всего в США 20,064 погибших, за последний день болезнь забрала 1,317 человек.

В то же время вылечились 28,580 американцев. Сейчас в критическом состоянии из-за атипичной пневмонии находятся 10,952 человек.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, к вечеру 10 апреля от осложнений Covid-19 погибли 101 483 человек. Кроме того, к концу пятницы в мире заразились 1 674 967 людей. Выздоровели больше 370 тысяч.

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