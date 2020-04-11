Украинский самолет Ан-225 "Мрия", который недавно впервые взлетел после ремонта, отправился в Китай за медоснащением и оборудованием, необходимым для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует концерн "Укроборонпром" в Facebook.

Сообщается, что сегодня крупнейший транспортный самолет в мире вылетел из аэродрома "Киев-Антонов-2" в свой первый после модернизации рейс.

Фото: Укроборонпром в Фейсбук

"Мрия" присоединится к "Русланам" и станет шестым самолетом авиакомпании "Авиалинии Антонова", которые задействованы в перевозке жизненно важных грузов для борьбы с COVID-19. Часть этих рейсов пять самолетов Ан-124-100 "Руслан" выполняют по программе стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС”, - говорится в сообщении.

Скриншот: Государственный концерн "Укроборонпром" в Фейсбук

Напомним, что "Мрия" должна была совершить свой первый полет после ремонта еще в прошлом году в рамках Венецианской биеннале, однако этого не произошло.

Ранее мы писали, что в ночь на 23 апреля из Китая в Борисполь прилетел первый самолет из Китая с помощью для борьбы с коронавирусом.