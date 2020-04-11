В украинской армии, где уже 10 зараженных коронавирусом, не хватает защиты для военных и для медиков для борьбы с инфекцией. Также в армии есть только три передвижных мобильных лаборатории.

Об этом говорится в интервью министра обороны Андрея Тарана, опубликованном на сайте Минобороны.

"Откровенно говоря, нет. Не хватает. Для того, чтобы всех обеспечить индивидуальными средствами в необходимом количестве, не хватает. Но мы ведем работу… Кроме того, у нас есть три передвижных мобильных лаборатории для тестов", - сообщил Таран.

Также министр отметил, что на фронте невозможно соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию.

"Безусловно, если у нас появится коронавирус в тех частях, которые задействованы в боевых действиях, находящихся на передовой, это будет очень-очень трудно. Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ", - подчеркнул министр.

Ранее "Страна" писала, что ученые обнаружили, что в мире ходит три разных типа коронавируса Covid-19 и они постоянно мутируют.

Также мы рассказывали, что в Петропавловке Днепропетровской области самоизолировались 53 медика единственной больницы.