В Одесской области, где подтвержден уже 51 случай коронавируса, правоохранители проверят деятельность медиков из-за смерти жительницы Захаровского района в Подольской больнице. У пациентки диагностировали пневмонию, Covid-19 у нее не подтвердился.

О ходе открытого стражами порядка уголовного производства проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона в субботу, 11 апреля.

Отмечается, что женщина, 1967 г.р., 9 апреля умерла в инфекционном отделении указанной больницы. Правоохранители проверяют, должным ли образом медики исполнили свои профессиональные обязанности. В прокуратуре добавили, что на данный момент проводятся первоочередные следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным лицам о подозрении по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

При этом в Одесской ОГА добавили, что в Подольске умерла женщина, у которой медики обнаружили тяжелую форму бактериального воспаления легких. Областные власти подчеркнули, что сначала у пациентки заподозрили Covid-19 и транспортировали ее каретой скорой помощи из Захаровского района Одесской области.

Так, по некоторым данным, расстояние в 50 км скорая помощь преодолела за 2,5 часа из-за плохого качества дороги по направлению к Подольску, где и находится опорная больница региона. В связи с этим женщина попала в медучереждение в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что коронавирус у нее найден не был, спасти пациентку не удалось.

Скриншот: Прокуратура Одесской области в Фейсбук

Напомним, что по состоянию на субботу, 11 апреля, в Украине коронавирусом заразились 2 511 человек.

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