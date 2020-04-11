Сегодня в Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса в регионе. Пациентки с подтвержденным Covid-19 были госпитализированы в областную инфекционную больницу и сейчас находятся в реанимации. Их состояние - между средним и тяжелым.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко во время брифинга.

По ее словам, коронавирусом заразились двое пенсионерок из села Вороновка Вознесенского района. При этом обе женщины из одной семьи. Отмечается, что недомогание они почувствовали еще 6 апреля, однако за помощью к медикам инфицированные обратились только через три дня.

Черненко также сообщила, что первые больные Covid-19 пациентки в Николаевской области сейчас находятся в реанимации. Их состояние - между средним и тяжелым, но больные не подключены к ИВЛ. Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц.

По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке есть 6 человек, которые вернулись из-за границы. Трое из них - еще на самоизоляции. Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим. По словам представителей областной власти, в населенном пункте проводится дезинфекцию, там также ограничен въезд и выезд.

Смотреть с 2:55

Напомним, до 11 апреля Николаевская область была единственной в Украине, где не было подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Минздрав даже назвал отсутствие больных в этом регионе "феноменом".

Однако вскоре сотрудники СБУ заявили, что медики Николаевской области неправильно осуществили забор анализов у пациентов. Теперь врачам необходимо будет заново собрать образцы у людей с подозрением на Covid-19.