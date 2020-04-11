Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с планом строительства объектов для Военно-морских сил Украины. В частности, строительство инфраструктуры для базы "Восток", которая находится в Бердянском морском торговом порту.

Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что работы по перестройке Бердянского порта для объектов ВМС Украины будут продолжаться на протяжении 2020-2021 годов. В этом году будут разработаны документы о передаче объектов порта в управление Министерства обороны, а в следующем году в порту будут построены новые причалы.

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - заявил Зеленский.

Фото: Офис президента

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