Защищать интересы экс-нардепа Татьяны Черновол, которая подозревается в убийстве, будет адвокат Александр Шадрин, представлявший интересы обвиняемых в поддержке сепаратистов.

Об этом в субботу, 11 апреля, информирует телеграм-канал "Политика Страны".

В числе клиентов Шадрина были бывший мэр Славянска Неля Штепа и антимайдановец по прозвищу "Топаз" Игнат Кромских.

"Также он защищал обвиняемую в поддержке сепаратистов Ларису Чубарову ("Тереза"), обвиняемую по делу о взрыве в харьковском пабе "Стена" Марину Ковтун, обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа Татьяны Черновол и предъявили ей подозрение в убийстве, которое, по версии следствия, было совершено во время активной фазы Майдана в феврале 2014 года. Сама она заявила, что не причастна к этому преступлению.

Ранее "Страна" в специальном материале разбиралась, получит ли Татьяна Черновол пожизненное за сожжение человека.