В Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили подробности дела Татьяны Черновол. Ее подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве в 2014 году. Во время пожара в офисе погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, поджог офиса Партии регионов на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Чорновол, наступила раньше 13 часов.

"Приведенные факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса Партии регионов со стороны Чорновол 18 февраля 2014 в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Чорновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - добавили в ГБР.

Ранее "Страна" писала, что в доме у Татьяны Черновол детективы ГБР нашли целый арсенал оружия.

Также мы рассказывали, за что Татьяне Черновол вручили подозрение.