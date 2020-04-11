Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который предложил продлить блокировку "Вконтакте" и "Одноклассников", получил за март более 87 тысяч гривен за работу на своей должности.

Об этом, в ответ на запрос журналистов "Украинских новостей", сообщили в СБУ.

Так, согласно информации ведомства, за прошлый месяц Баканов получил 87 399 гривен. При этом размер оклада без учета надбавок и премий в СБУ не уточнили. Стоит отметить, что такую же зарплату глава ведомства получил и за февраль.

Зарплата Ивана Баканова за март 2020 года. Скан: Украинские Новости

В то же время глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, которого суд в прошлом году признал коррупционером, получил за март в 2,5 раза больше чем Баканов - почти 225 тысяч гривен.

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