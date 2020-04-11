Десять пассажиров на частном самолете не смогли приземлиться в Каннах во Франции, чтобы провести время на вилле, они вернулись в Великобританию. Среди них был украинский бизнесмен, он оплатил поездку и планировал провести отдых с друзьями и девушками. Украинец предлагал полиции деньги за проезд на виллу. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

Группа туристов состояла из семи мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и трех женщин в возрасте от 24 до 27 лет. Они должны были приземлиться на бизнес-джете класса люкс Embraer Legacy в аэропорту Марселя-Прованса, прежде чем пытаться добраться до виллы на трех вертолетах. Оплатил поездку из Лондона в Канны украинский бизнесмен.

Группа туристов была перехвачена полицией 11 апреля. Столкнувшись с полицией, украинский бизнесмен предложил им наличные, сказав: "У меня есть деньги, давайте поговорим", - сообщает издание со ссылкой на источник в полиции.

"Он сказал, что они все идут на виллу и там закрываются, и что проблем не будет. Но это была явно развлекательная поездка, и в соответствии с мерами по сдерживанию это строго запрещено. Они планировали приехать и хорошо провести время на Ривьере, несмотря на эпидемию коронавируса", - добавил источник.

Полиция, охраняя границы аэропорта Марсель-Прованс, попросила частный самолет не совершать посадку, но он все равно приземлился. Однако пассажирам не разрешили выйти из самолета. По информации источника, на борту были граждане Германии, Франции, Румынии, Хорватии и Украины.

Туристы спорили с полицией и разозлились, когда три ожидающих их вертолета получили приказ не брать никого на борт, а их пилоты были оштрафованы за нарушение правил карантина.

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