Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск указал руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на проблемы в космической отрасли РФ. До этого российский чиновник обвинил космические предприятия США в демпинге.

Дискуссия развернулась в социальной сети Twitter в субботу, 11 апреля.

"Ракеты SpaceX на 80% многоразовые, а их - на 0%. Это действительно проблема", - написал Маск в ответ на пост журналиста Эрика Бергера, который обратил внимание на то, что "ни русские, ни европейцы не жаловались", когда United Launch Alliance (ULA), основной конкурент SpaceX на американском рынке, получала гораздо более высокие "субсидии" от государства.

"Но теперь, когда появилась SpaceX с ракетой массового производства, намного более дешевой, чем у конкурентов, это внезапно стало несправедливо", - написал Бергер и добавил, что "российское правительство буквально финансирует всю стоимость разработки ракет".

Рогозин, в свою очередь, отметил, что "в указаниях из Вашингтона "Роскосмос" не нуждается". "Вместо честной борьбы на рынке космических пусков они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень", - отметил глава "Роскосмоса".

Интересно, что на фоне этой перепалки Россия и США договорились о космическом сотрудничестве. О скором создании международной рабочей группы сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В практическом плане пока не сформирован состав группы, мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдет работа", - заявил Рябков.

По его словам, в течение нескольких недель или месяцев группа из представителей США и РФ будет сформирована.



"Мы хотели бы услышать от американцев конкретную реакцию на те идеи и соображения по повестке дня, которую мы им недавно передали", - добавил глава МИД.

Скриншот: Эрик Бергер в Твиттер

Скриншот: Илон Маск в Твиттер

Скриншот: Дмитрий Рогозин в Твиттер

Скриншот: Дмитрий Рогозин в Твиттер

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому американские власти больше не признают Луну всеобщим достоянием человечества. В связи с этим Штаты заявили о своем праве добывать и использовать ресурсы спутника Земли так, как считают нужным.

Ранее мы писали, что стала известна дата полета на Луну российского космического аппарата. Первый со времен существования СССР запуск на спутник Земли планируется 1 октября 2021 года.