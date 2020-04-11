Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что войдет в состав нового Совета по вопросам экономического развития. Совет составить стратегию преодоления последствий распространения коронавируса в Украине.

Об этом Денис Шмыгаль он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава правительства отметил, что первая задача Совета по вопросам экономического развития - это выработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в государстве.

В пятницу, 10 апреля Рада провела первое учредительное заседание, темой которого была стратегия и идеи выхода страны из карантина. Шмыгаль признает, что пока есть только наработки и видение этого плана, однако он ежедневно обновляется, в зависимости от изменения шкалы заболеваемости. Над планом работают ведущие ученые и экономисты.

Премьер представил персональный состав Совета:

Игорь Петрашко - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ярослав Жалило - заместитель директора Национального института стратегических исследований Элла Либанова - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Андерс Аслунд - старший научный сотрудник Атлантического совета США. Он - шведский экономист и специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины. Олег Устенко - советник президента Украины Эрик Найман - управляющий партнер Capital Times. Он - уроженец Новосибирска и бывший менеджер Укрсоцбанка. Виллем Буитер - профессор Колумбийского университета, экономист, уроженец Лондона. Евгений Пенцак - преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

"Мы будем работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине значительно упало число новых вакансий. Количество новых вакансий с начала карантина снизилось на треть. При этом почти во всех сферах деятельности выросло соотношение число резюме к числу вакансий.

Напомним, что один из десяти украинцев лишился работы из-за пандемии. Меньше половины украинцев получат за март полный объем зарплаты, при этом 43% людей, работавших или учащихся до карантина, продолжают регулярно туда ходить.

Скриншот: Telegram/Прем‘єр-міністр України Шмигаль Д.А.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин определил, кому не нужно самоизолироваться после приезда в Украину.

Также мы рассказывали, что Кабмин запретил работать на карантине "Эпицентру" и другим строймагазинам.