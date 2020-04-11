Домашние животные, такие как коты и собаки, не являются основными переносчиками коронавируса. Им также не свойственно болеть Covid-19 в тяжелой форме, а люди, у которых дома есть питомцы, не должны бояться подцепить от них инфекцию.

Об этом в очередном видео, посвященном коронавирусу, рассказал известный украинский доктор Евгений Комаровский.

Так, отвечая на вопрос о том, как влияет коронавирус на котов, медик перечислил основные симптомы проявления Covid-19 у животных. "Да, они могут пускать слюни, чихать, у них может быть насморк, но они не болеют тяжело", - отметил доктор Комаровский.

Он добавил, что на данный момент вопрос влияния коронавируса на здоровье животных не находится в центре внимания медиков. Однако уже известно, что риск заражения коронавирусом от животных не велик.

"Все, что известно на сегодня - ни коты, ни собаки не болеют человеческим коронавирусом Covid-19 в тяжелой форме. Заражаются скорее не люди от котов, а коты от людей. Вероятность того, что от встреченного на улице кота можно получить Covid-19, не является поводом бросаться на всех окружающих котов. Если у вас дома есть кот, общайтесь, ради бога, никто из вас друг другу не угрожает", - заявил медик.

По его словам, в эпидемиологии коронавируса домашние животные никакой роли не играют, и если болеют, то очень редко и легко.

Видео: YouTube/ Доктор Комаровский. Смотреть с 01:09

Напомним, что недавно Комаровский рассказывал, можно ли заразиться коронавирусом при комарином укусе.

Ранее мы писали, что врач ответил на вопрос о том, есть ли вероятность проникновения вируса через мелкие порезы на лице после бритья.